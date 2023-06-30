Залужний: Леопард на фронті – мішень, нам потрібні снаряди та F-16

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post заявив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше всіх видів зброї, значно більше снарядів і обов'язково винищувачі F-16, щоб мати перевагу в повітрі, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що на своєму командному пункті Залужний має екран, який показує йому все, що знаходиться в повітрі будь-якої миті – це й авіація країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною та російські літаки на східних кордонах.

"Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?"

Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися та отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху нема. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали: "Ви збожеволіли?". Але на це питання: "Ні, ні"" , - заявив головком.

Винищувачі потрібні, зокрема, для того, щоб розірвати сухопутний коридор між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом, який окупанти створили на півдні України. Розрив цього зв'язку завдав би значний удар по можливості Росії поповнювати свої війська.

Видання нагадує, що напередодні давно запланованого контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, зокрема німецькі "Леопарди" та бойові машини піхоти.

Ці танки та бойові машини дебютували на полі бою, коли розпочався контрнаступ на початку цього місяця. Але Залужний визнав, що кілька із них уже знищено.

"Ми отримали "Леопард" не для того, щоб на них їздили на парадах чи фотографувалися політики, чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А "Леопард" на полі бою – це не "Леопард", а мішень" , - заявив Залужний .

Саме тому, за його словами, Україна потребує авіації та більшої кількості снарядів. Про потреби ЗСУ Залужний говорить зокрема із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"У нас є домовленість: 24/7 ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати та сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, загине 1000 осіб. Станьте на моє місце" , - наголосив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Міллі поділяє всі його побоювання.