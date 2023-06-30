Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
Українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів у Бердянську 30 червня. Про це повідомили Збройні сили України, повідомляє Ділова столиця.
"У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", — сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що вранці 30 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало 11 вибухів.