Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян

Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
Фото: Міноборони України

Українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів у Бердянську 30 червня﻿. Про це повідомили Збройні сили України, повідомляє Ділова столиця.

"У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", — сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вранці 30 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало 11 вибухів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics