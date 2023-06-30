ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів

Державне бюро розслідувань просить про арешт підозрюваного народного депутата Сергія Алєксєєва з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень, повідомляє Українська правда.

"Усі зібрані на сьогоднішній день докази є досить вагомими, і вже дозволяють стороні обвинувачення звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру альтернативи – застави у розмірі 10 мільйонів гривень" , - заявив представник ДБР Олександр Удовиченко на брифінгу.

Удовиченко наголосив: на сьогодні розслідування не завершується, це лише початковий етап викриття особи.

30 червня стало відомо про затримання чинного нардепа від фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції