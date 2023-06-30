Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування

У Росії рейтинг схвалення дій ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина впав приблизно удвічі після заколоту, проте майже третина росіян досі підтримують його.﻿﻿ Про це свідчать опитування російського Левада-центру, яке проводилося 22-28 червня, повідомляє Українська правда.

За даними опитування, 22-23 червня 58% респондентів позитивно ставилися до заколоту. Після його завершення про схвалення дій ватажка "ПВК Вагнер" заявили 29% опитаних.

Серед характеристик Пригожина, які виділяють найчастіше, 27% опитаних називали його прямолінійність, відкритість і чесність; 23% відзначали його лідерські якості ("гарний керівник", "може згуртувати народ", "створив сильну армію"); 18% підкреслити його енергійність. Рідше його називали "патріотом", "хорошим військовим", ставили в заслугу взяття Бахмута.

Опитані, які не схвалюють діяльність Євгена Пригожина (під кінець опитування ця думка почала переважати), говорили, що він "влаштував заколот, пішов проти влади/Путіна/Росії/народу" (34%), а також зазначали, що у нього "непомірні амбіції", "він лізе у президенти" та він "агресивний, зарозумілий, багато говорить" (по 8%), 7% називали "бандитом".

До спроби заколоту 19% респондентів були готові підтримати Пригожина, якби він узяв участь у президентських виборах 2024 року. Після 24 червня частка таких опитаних знизилася вдвічі – до 10%.

Також після заколоту знизився рівень схвалення дій міністра оборони Сергія Шойгу, якого Пригожин звинуватив в ударах по таборах найманців, спробі знищити його ПВК та іншому. Тижнем раніше діяльність міністра схвалювали 60% респондентів, а після заколоту – 48%.

Про підтримку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова заявили близько 75% – його рейтинг майже не змінився. Майже на тому самому рівні лишився і рейтинг глави Чечні Рамзана Кадирова (близько 70%).

Використання найманців на боці Росії та участь засуджених у війні вважають допустимим по 57% респондентів, приблизно 30% дотримуються протилежної точки зору. Скоріше неприпустимою або абсолютно неприпустимою участь таких формувань на боці РФ бачать 29% респондентів.