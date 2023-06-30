МВФ погодився почекати зі скасуванням в Україні 2% "спрощенки"

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодилася надати додатковий час для ухвалення урядового законопроекту №8401 про відміну 2% єдиного податку (ЄН), але розраховує на ухвалення закону до кінця в липні. Про це заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей на брифінгу після рішення МВФ про перший перегляд програми EFF та виділення Україні другого траншу $890 млн, повідомляє Економічна правда.

"Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту… Тож ми чекаємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня" , - сказав він.

Водночас, глава місії підкреслив, що це дуже важливий законодавчий акт у контексті програми, побудованої на поступовій мобілізації внутрішніх доходів.

Загалом Грей зазначив, що за останні вісім-дев'ять місяців жодних затримок щодо домовленостей у реалізації реформ в Україні не було.

Серед найближчих важливих структурних маяків програми він назвав реформи у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема, ухвалення в липні закону про відновлення декларування державних посадових осіб, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних та військових дій, з відновленням функції НАЗК щодо їх перевірки та верифікації.

Глава місії додав, що у вересні важливим структурним маяком буде внесення поправок до закону про фінмоніторинг та боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF.

Ґрей уточнив, що другий перегляд програми EFF орієнтовно планується на кінець листопада – початок грудня.