Зеленський збирав Ставку: Зміцнюємо північний напрямок
Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, вирішено посилити північний напрямок.
Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.
"Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі. Тримаємо це на постійному контролі.
Рішенням Ставки - Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву - виконати комплекс заходів щодо посилення цього напряму" , - заявив президент.