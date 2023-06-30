ЗСУ завдають ударів по обороні РФ здалеку, щоб не ризикувати військами - WSJ

Українське командування утримується від відправлення великих піхотних з'єднань та західних танків для штурму російських позицій, зіткнувшись із жорстким опором Російської Федерації. Сили оборони України завдають точкових ударів, намагаючись послабити оборону окупантів, повідомляє УНІАН.

Видання The Wall Street Journal пише, що українські сили використовують західну зброю великої дальності для поразки російських ліній постачання у глибині тимчасово окупованої території. Минулого тижня британські крилаті ракети вразили ключовий міст, який Кремль використав для доставки вантажів із Криму, захопленого Москвою у 2014 році, до лінії фронту на півдні України. Але вони також намагаються зруйнувати перші лінії оборони Москви вздовж фронту, використовуючи дешевше озброєння для ураження російських гармат, складів боєприпасів і зсобів радіоелектронних перешкод, а також картуючи заміновані поля.

Українські захисники продовжують атакувати, відбивши цього тижня село Рівнопіль, хоч деякі інші вилазки мало що дали. Сили України ще не підійшли до збудованих росянами оборонних споруд, включаючи протитанкові траншеї та інші загородження, приблизно за дюжину миль від лінії фронту.

"Наступ йде не дуже швидко, тому що ми намагаємося вберегти війська" , - сказав 49-річний член команди безпілотників із позивним "Буржуа".

"Підготовка ґрунту займає деякий час. Нам потрібно знищити якнайбільше, перш ніж вводити війська" , - додав він.

Команда безпілотників Clear Eyes провела останній місяць, намагаючись підготувати ґрунт у кількох селах Запорізької області. Київ сподівається прорвати оборону Москви в регіоні та перерізати сухопутний міст, який сполучає Росію з тимчасово окупованим Кримом.

За кілька тижнів до початку контрнаступу група встановила командний пункт на фермі більш ніж за 10 миль від лінії фронту і почала картографувати місцевість. Якщо дрон помічав танк, що їде полем, значить, поле не заміновано. Якщо з одного будинку виїжджала та в'їжджала вантажівка, підозрювали, що це склад боєприпасів. Вони відзначили це на картах на планшетах, якими поділилися з бригадою, що працює в цьому районі.

Проте, коли на початку цього місяця почався наземний наступ, за словами командира групи безпілотників Георгія Волкова, українці були "трохи шоковані" ступенем російської оборони. Було підготовлено щонайменше трьох оборонних рубежів. Окопи були вириті тракторами та укріплені бетоном. Було підготовлено укриття для танків та іншої техніки. Доріжки вимощені гравієм, щоб великовантажні машини не застрягли у багнюці під час зливи.

"Це були прості речі, але коли все це разом, виходить велика захисна система" , - сказав Волков.

Взявши кілька сіл у цьому районі, Україна припинила масштабні наземні штурми. З того часу команда Clear Eyes бере участь у безперервній грі в кішки-мишки: оператори дронів намагаються знайти і вразити російську техніку, а росіяни намагаються збити дрони.

Щоранку перед сходом сонця команда запускає у повітря кілька дронів — зазвичай кілька невеликих комерційних пропелерних БПЛА, а іноді й більш просунуті, зокрема американський RQ-20 Puma, який виглядає як крихітний літак і може багато літати. Пілоти управляють безпілотників за кілька миль за лінією фронту. У командному центрі на п'яти екранах транслюються сигнали з півдюжини дронів, деякі з яких контролюються іншими найближчими українськими підрозділами.

Російський полонений, захоплений у перші дні контрнаступу, намалював українським військовим карту населеного пункту, за яким ведеться спостереження. Усі об'єкти попередньо перевіряються за допомогою дрону, після чого віддається команда артилерії.

"Це дуже довгий процес - дивитися, аналізувати, знову і знову , - сказав Волков, - Ворог теж вчиться, міняється місцями, більше ховається під землею" .

Минулого тижня один пропелерний дрон, що низько завис над селом, помітив дірку в даху будівлі. Усередині нього оператори побачили танкові боєприпаси. Коли артилерійська бригада потрапила до будинку, стався сильний вибух.

"Він горів до наступного ранку" , - сказав Буржуа.

За його словами, це був четвертий склад, який група атакувала у цьому районі. Минулого тижня вони завдали ще одного удару після того, як безпілотник Puma з тепловізором помітив дві вантажівки на узліссі та солдатів, які розвантажували запаси.

Проте минулого тижня команда програла "Пуму", коли російське обладнання перешкодило з нею контакт, залишивши військових без удосконаленого нічного бачення.