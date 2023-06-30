Суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під домашнім арештом

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Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій Росії.

Сьогодні, 30 червня, суд схвалив клопотання прокурора про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслета ще на 2 місяці.

Захисники Павла (Лебедя) просили особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Рішення про продовження цілодобового домашнього арешту вважають незаконним і оскаржуватимуть його у Київському апеляційному суді.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет.