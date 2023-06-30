Кабмін призначив головою АРМА Олену Думу: що про неї відомо

Кабінет міністрів 30 червня на своєму засіданні призначив головю Агентства з розшуку та управління активами Олену Думу, проти її кандидатури виступали антикорупційні активісти, повідомляє Новое время.

Про це заявив депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, 28 червня Конкурсна комісія заявила про обрання новою очільницею АРМА колишньої заступниці голови Чернігівської ОДА Олени Думи. Це рішення викликало обурення Transparency International Ukraine.

"Призначення Олени Думи головою АРМА несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку" , — йдеться в повідомленні TI Ukraine.

В організації зазначили, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях. Однак її досвід не пов’язаний з роботою у сфері, що стосується кримінальної юстиції, а також не пов’язаний з управлінням або розшуком активів.

"Це викликає сумніви в тому, як компетентно вона зуміє контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами" , — наголосили в пресслужбі.

Також в організації наголосили, що 2019 року Дума брала безпосередню участь в агітації одного з кандидатів у президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду.

Крім того Дума працювала заступницею голови Чернігівської облдержадміністрації Ганни Коваленко, яка, до того ж, є співзасновницею ГО Антикорупційний рух В. Наливайченка (колишній голова СБУ — Валентин Наливайченко).

Також у TI Ukraine назвали ймовірними ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією. Зокрема, існують припущення про контакти Олени Думи з ексголовою кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем.

У 2019 році Дума брала участь у спільній пресконференції із Семом Кисліним — фінансовим донором Рудольфа Джуліані.

"Тобто 4 роки тому майбутня голова АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни і нинішнього президента США, який зі свого боку всіляко підтримує нашу країну та в протистоянні російській агресії, і в антикорупційному просуванні" , — зазначили в TI Ukraine.

Раніше в Transparensy International Ukraine зазначили, що серед кандидатів на майбутнього керівника АРМА є ті, призначення яких може становити значні ризики для всієї антикорупційної екосистеми.