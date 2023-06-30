Обсяг непрацюючих кредитів у банках скоротився на 7 мільярдів — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 червня скоротилась до 39,1% порівняно з 39,3% на початок травня, повідомляє Економічна правда.

Обсяг непрацюючих кредитів у травні скоротився на 7,1 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля – на 13,2 млрд грн.

Обсяг NPL у банківському секторі у першому кварталі цьогоріч зріс на 2 млрд грн – до 434 млрд грн. Частка непрацюючих кредитів на 1 квітня становила 38,8% порівняно з 38,1% на 1 січня.

Упродовж 2022 року частка NPL в Україні зросла з 30% до 38%, їхній обсяг зріс на 87 млрд грн до 432 млрд грн.

Раніше ми писали, що криза "зеленої" енергетики призводить до втрат для банків - частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.