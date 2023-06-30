Росіяни обстріляли школу на Донеччині, двоє загиблих — прокуратура

У селі Сергіївка Покровського району Донецької області внаслідок російського удару по школі двоє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 30 червня близько 11:20 війська РФ вдарили, імовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.

Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Фото: gp.gov.ua

Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок.

Їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Фото: gp.gov.ua

Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).