Данія виділить близько 170 млн євро на військову підтримку України

Уряд Данії планує виділити 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро) на військову підтримку України. Про це заявили в Міністерстві оборони країни, повідомляє Європейська правда.

Пакет допомоги серед іншого включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси, машини для розмінування та кошти на придбання артилерійських снарядів.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми зробили на основі побажань і потреб України, і яка повинна підтримувати боротьбу України проти російських військ" , – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

За його словами, цей пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоятиме на боці України стільки, скільки це необхідно.