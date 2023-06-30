Шмигаль: Україна має стати центром виробництва зброї

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що після перемоги Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі, повідомляє Ліга.net.

"Безпека нашої країни після війни – це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі" , – сказав він.

За його словами, Україна переходить на нову структуру оборонної промисловості, плануючи спільні проєкти з найбільшими оборонними компаніями.

"Це обов'язково включатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки" , – заявив прем'єр.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю поразки понад тисячу кілометрів. Також в Укроборонпромі повідомляли про успішне застосування українського БПЛА на дистанції 1000 км.