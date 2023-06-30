Зеленський: У РФ не залишиться шансів, коли Україна отримає F-16

Коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності!

Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі" , — заявив він.

Президент подякував героїчним українським льотчикам і поширив відео фандрейзингової платформи United24, яка орієнтована на іноземних донорів.

У ролику розповідається про те, на якій застарілій техніці доводиться працювати українським пілотам.

Наприклад, МІГ-29 не пристосований для боротьби з невеликими цілями, такими як "Шахед" або крилаті ракети, оскільки авіоніка і радіолокаційна система літака застарілі.

Тому F-16 є критично важливими для України як для наступальної стратегії, так і для перехоплення ракет і крилатих бомб за межами української території, що потенційно може врятувати життя тисяч цивільних осіб, йдеться у повідомленні.