ЄС активно обговорюватиме гарантії безпеки для України – фон дер Ляєн

Європейський Союз та його країни-члени упродовж наступних тижнів активно обговорюватимуть можливі майбутні гарантії безпеки для України, щоб підтримати реалізацію української Формули миру, кожен з десяти пунктів якої відповідають Хартії ООН, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками другого дня роботи саміту ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щодо гарантій безпеки - ми будемо активно обговорювати цю тему протягом наступних тижнів, у тому числі під час саміту НАТО у Вільнюсі. Я думаю, що дуже важливо, в контексті розвитку таких гарантій безпеки, щоб Україна продовжувала шлях реформ. Щоб Україна змогла зміцнити країну, боротися проти корупції та проти відмивання грошей, мати чітку програму дій, сформувати ефективну та потужну судову систему. Оскільки Європейська комісія супроводжує уряд України у впроваджені цих реформ, я можу засвідчити - швидкість та рішучість, з якою вони (українці – ред.) виконують ці реформи, є вражаючою" , - наголосила очільниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що всі прагнуть миру, але, без сумніву, ніхто не хоче миру більше за українців, та дала високу оцінку Формулі миру Володимира Зеленського.

"Ця ініціатива, що складається з 10-ти пунктів, є чудовою основою для того, щоб рухатися далі. Тому що будь-який її окремий пункт і кожне слово погоджуються із Хартією ООН або з резолюціями Об’єднаних Націй. Це забезпечує широку глобальну підтримку для принципів, що викладені в цій Формулі миру" , - сказала фон дер Ляєн.