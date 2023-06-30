У Молдові мобілізували правоохоронців після стрілянини в аеропорту Кишинева

Влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності після смертельної стрілянини в Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила президентка країни Мая Санду.

За словами Санду, в результаті стрілянини загинули двоє людей – прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту Кишинева, назвавши подію "сумним днем для всіх нас".

"Державні установи переведені в режим підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій Республіці Молдова" , – додала вона.

Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У результаті загинули щонайменше двоє людей, а поліція пізніше затримала зловмисника. Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб".

За даними ЗМІ, пасажир прибув рейсом із Туреччини, а стрілянину він відкрив після того, як йому відмовили у в'їзді.