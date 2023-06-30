Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері — Федоров
Міністерство цифрової трансформації візьме на себе низку повноважень Держспецзв’язку та стане центральним органом телекомунікаційної сфери, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Кабмін підтримав розширення повноважень Мінцифри з 1 вересня 2023 року. Так, відомство перебере на себе ряд повноважень Держспецзв’язку, яке, своєю чергою, зосередитися на захисті критичної інфраструктури.
Федоров зазначив, що Міцифра продовжить відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами Євросоюзу, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та тотально знищувати бюрократію.
За його словами, відомство маємо чіткий план та досвід. За його словами, за три Мінцифра:
- надала доступ понад 1 млн українців у 3,3 тисячах сіл до швидкісного інтернету завдяки інтернет-субвенції;
- передала 42 тисячі Starlink, які допомагають безперебійно працювати критичній інфраструктурі;
- покрила Wi-Fi понад 7,5 тисяч шкіл, лікарень, екстрених служб та соціальних об’єктів;
- допомогла відновити зв’язок у деокупованих містах;
- сприяла запуску національного роумінгу, який допоміг 1,5 млн українців залишатися на зв’язку під час знеструмлень;
- забезпечила 3 тисячі закладів освіти Wi-Fi в укриттях;
- допомогла запустити 4G-покриття для понад 2,7 млн українців у 8,3 тисячі міст;
- запустила ініціативу з резервування номерів військових, які загинули або зникли безвісти.
Федоров додав, що мета Мінцифри - забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни.