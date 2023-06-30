Лукашенко згадав про карти — тепер з "центрами прийняття рішень"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав погрожувати країнам Європи ударами по "центрах прийняття рішень". Білорусь нібито вже знайшла їх на військових картах, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це Лукашенко заявив на виступі на честь Дня незалежності Білорусі.

Диктатор нафантазував, що країни Європи нібито "кладуть свою голову на ядерну гільйотину і розраховують, що відбудуться малою жертвою".

"Зараз стало модно говорити про центри прийняття рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко та ясно визначені та затверджені мною на військових картах" , - додав Лукашенко.

За його словами, якщо державність та незалежність російського та білоруського народу виявляться під реальною загрозою, то "відповідь буде адекватною".

"Не випробовуйте наш слов'янський терпець і свою долю" , - пригрозив диктатор.

Варто зауважити, що раніше Лукашенко, намагаючись виправдати повномасштабну війну проти України, "уславився" своєю обіцянкою "показати, звідки напад на Білорусь готувався". Це сталося під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 11 березня. Для цього самопроголошений президент Білорусі "навіть привіз з собою до Москви карти". Ця фраза диктатора швидко стала мемом.