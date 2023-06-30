Прем'єр Молдови розповів, хто розпочав стрілянину в Кишинівському аеропорту

Нападником, який відкрив вогонь у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень, виявився 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в’їзді до Молдови, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

"43-річному громадянину Таджикистану було відмовлено у в'їзді до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу його до стерильної зони для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, відібраного у співробітника прикордонної поліції" , – зазначив Речан.

Він додав, що ще одна людина – пасажир – отримала поранення й перебуває під медичним наглядом.

"Державні установи підвищили рівень мобілізації для забезпечення безпеки та громадського порядку. Поліція розслідує цей випадок і надасть повну інформацію" , – запевнив молдовський прем’єр.

Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У результаті загинули щонайменше двоє людей, а поліція пізніше затримала зловмисника. Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб".