Російський олігарх Лісін перевів ключові активи з Кіпру до Абу-Дабі − Bloomberg

Російський олігарх Володимир Лісін, статки якого оцінюють у близько 23 млрд дол, перевів свої частки в "Новолипецькому металургійному комбінаті" та "ПГК" з Кіпру до компаній в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел агентства, Лісін перевів свої частки в ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" та АТ "Первая грузовая компания" ("ПГК") з Кіпру до компаній спеціального призначення Serenity II Holdings та Nebula II Holdings в Абу-Дабі.

Представник металургійної компанії підтвердив цю інформацію.

"Більша частина статків Лісіна походить від його 79,3% акцій Новолипецького металургійного комбінату, виробника металу, акції якого котируються на біржі. Станом на грудень 2022 року він володів акціями через кіпрську холдингову компанію Fletcher Group Holdings" , - пише агентство.

"Після вторгнення РФ в Україну російські олігархи потягнулися до Об'єднаних Арабських Еміратів, приваблені низькими податками, міжнародними зв'язками та відносною відкритістю їхніх статків, що контрастує з більшою частиною решти світу.

З іншого боку, російський уряд заохочує багатіїв повертати свої гроші додому, пропонуючи низькоподаткові внутрішні "офшорні" зони та підвищуючи вартість зберігання активів у традиційних притулках, таких як Кіпр або Мальта. Хоча спочатку цей варіант обрали небагато, зараз він також набуває популярності, оскільки лавина санкцій залишила заможних росіян з дедалі меншим набором можливостей управляти своїм багатством" , - додає видання.

Лісін не перебуває під санкціями США, Великої Британії чи ЄС.