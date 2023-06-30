Путін намагається відновити авторитет, але безрезультатно — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін намагається відновити свій авторитет після заколоту, влаштованого ПВК Вагнер, однак його спроби "дають тріщину". Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

За інформацією видання, у силових РФ відомствах розгорілася ворожнеча.

Також опоненти міністра оборони Сергія Шойгу зі спецслужб активізували внутрішні заклики до його відсторонення.

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин публічно критикував Шойгу протягом кількох місяців за відсутність успіху у вторгненні в Україну.

23 червня Євген Пригожин оголосив про початок збройного конфлікту з міноборони РФ і похід на Москву.

Причиною він назвав нібито удар російської армії по тилових таборах вагнерівців у Ростові. Конфлікт Пригожина і Шойгу почався набагато раніше: ватажок Вагнера останні кілька місяців наполегливо вимагав відставки міністра оборони, звинувачуючи його в поганому управлінні військами окупантів і недостатньому постачанні боєприпасів вагнерівцям.