Продажі флагманських смартфонів у РФ впали до рівня 2013 року — ЗМІ

Продажі A-брендів смартфонів, найдорожчих гаджетів Apple і Samsung, у штучному вираженні у РФ опустилися до 25% від загального обсягу ринку, повідомляє Економічна правда.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на дані мережі "М.Відео-Ельдорадо".

Зазначається, що ще у 2021 році продажі флагманських пристроїв цих брендів у грошовому вираженні сягали 70%.

До сегменту A-брендів "М.Відео-Ельдорадо" не відносить флагмани китайських виробників смартфонів.

"І якщо в штуках продажі Apple і Samsung становлять лише чверть усіх продажів смартфонів, то за грошима вони займають близько 50% від усього ринку смартфонів. Це можна порівняти зі станом ринку в 2013 року" , - зазначив співрозмовник газети.

Він назвав нинішні показники історичним мінімумом.

Схожі дані надали газеті щодо продажів флагманських смартофонів Apple і Samsung надали також мережі Ozon, "Білайн" і Tele2. Падіння частки Apple і Samsung підтверджують і в мережі "F+ tech | Марвел".

При цьому падіння продажів iPhone російські ритейлери пов'язують з відключенням низки функцій через санкції, а падіння інтересу до Samsung - з відсутністю маркетингової активності бренду та подорожчанням нових моделей через необхідність завозити їх до країни за "сірими схемами".