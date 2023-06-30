ООН виділить $115 мільйонів на очищення океанів

Продовольча та сільськогосподарська організації ООН (ФАО) спільно з партнерами, включаючи ЮНЕСКО, Європейський банк реконструкції та розвитку та Банк розвитку Латинської Америки, реалізовуватимуть ініціативу "Чисті та здорові океани", на яку виділяється $115 мільйонів у грантах, повідомляє Укрінформ.

"Разом ми можемо переламати ситуацію із забрудненням (океанів – ред.) і домогтися того, щоб виробництво, харчування, довкілля та якість життя стали кращими" , – сказав генеральний директор ФАО Цюй Дуньюй.

Ініціатива "Чисті та здорові океани" спрямована на боротьбу із забрудненням океанів за допомогою політичних інновацій, інвестицій в інфраструктуру та екологічних рішень.

У рамках програми також буде складено карти наземних джерел забруднення океану, які дозволять краще зрозуміти наслідки нестачі кисню.

Зазначається, що з 1950-х років океани втратили майже 2% кисню, внаслідок чого утворилися "мертві зони", в яких не вистачає кисню на підтримку життя.

Головні причини нестачі кисню – забруднення води органічними відходами тваринництва, добривами, неочищеними стічними водами.

Через нестачу кисню відбувається масова загибель коралових рифів, міграція цінних видів прибережних риб, знижується кількість багатьох морських жителів.