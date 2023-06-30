Європейські лідери неформально обговорили шляхи розширення ЄС — ЗМІ

Десять лідерів держав-членів Європейського Союзу у п’ятницю провели неформальну зустріч в кулуарах засідання Європейської ради, аби обговорити те, як розширення ЄС може позначитись на його майбутньому, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо порталу Euractiv.

Дискусія відбулась у межах неформального сніданку, який ініціювала Франція, Німеччина та Нідерланди й куди були запрошені лідери Бельгії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

За словами поінформованих джерел, переговори були зосереджені на тому, "як керувати процесом розширення" ЄС паралельно із розглядом питання про майбутніх його членів.

Серед проблемних питань, які супроводжує розширення ЄС – ухвалення рішень, зокрема перехід від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю, функціонування внутрішнього ринку ЄС та зміни в бюджеті, вплив на окремі сфери, зокрема сільське господарство, а також запровадження свободи пересування.

"Це вперше лідери ЄС фактично сіли за стіл переговорів, щоб обговорити це… Це не те, на що потрібно відповісти завтра, у нас є час, але ми також не повинні чекати до останньої хвилини, щоб потім шукати відповіді" , – зазначає співрозмовник Euractiv.

Очікується, що лідери ЄС продовжать дискусію про необхідні реформи й підготовку до розширення на неформальному саміті в іспанській Гранаді у жовтні, коли вона головуватиме в Євросоюзі.

"Після Гранади дискусії триватимуть під час наступних самітів ЄС, і ми, ймовірно, матимемо певні результати вже наступного року – ми говоримо про довгостроковий процес. ЄС уже не той, що раніше" , – сказав Euractiv анонімний дипломат ЄС.

Як повідомлялось, міністри закордонних справ 7 країн Європейського Союзу закликали відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.