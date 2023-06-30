Олігарх Фукс отримав посвідку на проживання у Британії − Guardian

Олігарх Павло Фукс, який заробив статки в Росії і перебуває під українськими санкціями, має посвідку на проживання у Великій Британії після отримання спеціальної візи для багатих у 2012 році, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The Guardian.

"Громадянин України Павло Фукс, який потрапив під санкції у 2021 році, також перебуває під слідством за шахрайство та ухилення від сплати податків у своїй країні.

Але The Guardian встановила, що Фукс, відомий як завсідник ексклюзивного ресторану в Мейфейрі, отримав так звану золоту візу в 2012 році, а потім безстрокову посвідку на проживання у Великій Британії в 2017 році" , - йдеться у матеріалі.

"Вона діюча на сьогодні" , - сказав його представник.

Всі звинувачення проти Фукса в Україні "є виключно політичними і не підтверджені судовими рішеннями", заявив прес-секретар, додавши, що його адвокати "оскаржують санкції і звинувачення в суді".

ЄС, США і Велика Британія не накладали обмежень на Фукса. Це означає, що як резидент Великої Британії він може вести бізнес у Британії та подорожувати до Лондона і назад, пише газета.

Першу візу 2012 року Фукс отримав за програмою для інвесторів першого рівня, яка надавала право на проживання у Великій Британії багатим іноземцям, готовим інвестувати щонайменше 1 млн фунтів стерлінгів. У перші роки існування цієї схеми вона не викликала особливого інтересу.

Щонайменше 10 російських олігархів, які пізніше потрапили під санкції Великої Британії, скористалися схемою "золотих віз", про що в січні повідомила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман, додає The Guardian.

"Те, що український бізнесмен, якого українські правоохоронні органи звинувачують у шахрайстві та ухилянні від сплати податків, якому заборонено в'їзд до США і на якого український уряд наклав санкції за проросійську діяльність, перечікує війну в розкоші у Великій Британії, є надзвичайним у багатьох відношеннях" , - заявила виконавча директорка кампанії Spotlight on Corruption Сьюзан Хоулі.

"Існують серйозні питання, які потребують відповідей щодо того, які кроки робить Велика Британія для перегляду візи Фукса та співпраці з українськими правоохоронними органами для розслідування його активів тут, у Британії" , - додала вона.

Уряд Британії не коментує видачу візи Фуксу, але прессекретар заявив:

"Уряд закрив візу першого рівня (для інвесторів), і ми продовжуємо боротися з брудними грошима тут, у Великій Британії, в тому числі з тими, що пов'язані з російською державою".