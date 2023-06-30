Перехідний уряд Малі виплатив ПВК "Вагнер" понад $200 мільйонів – США

Адміністрація США викрила інформацію про те, що перехідний уряд Малі виплатив ПВК "Вагнер" понад $200 мільйонів, однак присутність російських найманців лише погіршила ситуацію безпеки в країні, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у п'ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"За нашою інформацією, з кінця 2021 року перехідний уряд Малі виплатив ПВК «Вагнер» понад $200 мільйонів" , - зазначив представник Білого дому.

Він підкреслив, що ці кошти, безсумнівно, можна було би краще спрямувати на задоволення гуманітарних потреб, належного урядування, а також проєктів розвитку в країні.

"Та попри виплати цих сотень мільйонів, "Вагнер" не поліпшив ситуацію безпеки" , - продовжив Кірбі.

У цьому контексті він підкреслив, що кількість терористичних атак і насильницьких злочинів у центральному регіоні країни фактично збільшилася. А сама група "Вагнера" сприяла ще більшому кровопролиттю.

Крім того, Кірбі вказав на зусилля ПВК "Вагнер", спрямовані на витіснення миротворчої місії ООН з Малі, яка заважає інтересам російських найманців.

"У звіті ООН за травень 2023 року йдеться, що збройні сили Малі в супроводі ПВК "Вагнер" убили 500 мирних жителів у селі Мура в березні 2022 року" , - нагадав Кірбі.

Водночас перехідний уряд Малі на початку цього місяця скасував згоду на розміщення в країні інтегрованої стабілізаційної місії ООН MINUSMA та наполягав на негайному залишенні миротворцями Малі.

"Це не так широко відомо, але Пригожин допомагав спланувати цей процес виведення в інтересах групи "Вагнера". Фактично, ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо з представниками Пригожина, щоб заявити генсеку ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA" , - зазначив представник Білого дому.

За його словами, виведення місії ООН лише посилить економічні труднощі в країні та внутрішню й регіональну нестабільність.