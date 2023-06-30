Росія вербує громадян Казахстану для участі у війні проти України

На території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Костанайської області Казахстану.

"Останнім часом у соціальних мережах активно публікуються матеріали, пов'язані з війною РФ проти України. При цьому частина з них супроводжується запрошенням громадян Казахстану до участі у війні, провокаційними словами і явно неправдивою інформацією з ознаками образи національної честі та гідності громадян обох сторін" , - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що деякі користувачі соціальних мереж, зокрема громадяни Казахстану, публічно коментують події, що відбуваються, розміщують сепаратистські заклики щодо цілісності території країни.

"Крім того, в нашому регіоні були зареєстровані спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у збройному конфлікті на Україні" , - додали у прокуратурі.

Силовики нагадали, що ці дії заборонені Конституцією Казахстану, міжнародно-визнаними правовими документами, учасницею яких є Казахстан. Громадянам Казахстану, які вирушать воювати проти України, може загрожувати покарання аж до 10 років в'язниці.