Навколо ЗАЕС немає ознак збільшення радіоактивного фону – Білий дім

Адміністрація президента США продовжує уважно стежити за ситуацією навколо окупованої росіянами Запорізької атомної станції та зазначає, що станом на п’ятницю ознак підвищення радіації або інших критичних показників не виявлено, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми маємо можливість моніторингу навколо електростанції, і досі не бачили ознак підвищення рівня радіоактивності, або інших чинників для занепокоєння у цьому зв’язку" , — зауважив представник адміністрації США.

Водночас, він наголосив, що позиція США залишається незмінною: атомна електростанція, навіть непрацююча, не може бути місцем для проведення бойових дій, оскільки це несе загрозу для всіх навколо.

"Росія не повинна бути там, і якщо відверто, то їм нема чого робити і в Україні" , — підкреслив представник Ради нацбезпеки США.

Він також зауважив, що Сполучені Штати уважно відстежують розвиток подій навколо Запорізької АЕС та регулярно контактують з МАГАТЕ.