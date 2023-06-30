В Естонії вчителів будуть штрафувати за викладання російською

В Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявив координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгар Дуболазов.

"Крім того, Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро.

Інгар Дуболазов сказав, що новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб, це матиме дію.

На думку мера Нарви Катрі Райк, підвищення розміру штрафів є гарним сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.

"Зрозуміло, коли штраф великий, - зараз 600 євро, це було смішно, це місцеве самоврядування з легкої руки платило, - але 10 000, коли в тебе п'ять директорів, тоді в тебе 50 000, і я думаю, тут міськрада починає думати, що треба робити" , - сказав Райк.

Мовний департамент також отримає більше важелів впливу. Якщо досі співробітники відомства могли оцінювати рівень естонської мови вчителів на основі інтерв'ю, то з нового навчального року вони отримають право ходити і перевіряти, що насправді відбувається на уроках.

Генеральний директор Мовного департаменту Ільмар Томуск сказав, що він не задоволений рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії. Також за даними Мовного департаменту, в Естонії налічується близько 2500 педагогів, які недостатньою мірою володіють естонською мовою.