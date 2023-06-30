Макрон звинувачує соцмережі в розпалюванні насильства у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон закликав соціальні мережі до більшої відповідальності на тлі масштабних заворушень, спричинених загибеллю 17-річного підлітка від рук поліцейського кількома днями раніше, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Politico.

Після кризового засідання уряду у п’ятницю вдень Макрон заявив, що "насильницькі зібрання", пов’язані із загибеллю 17-річного підлітка, та "своєрідна імітація насильства" організовувались у соціальних мережах.

Він звинуватив молодь, яка брала участь у заворушеннях, у тому, що вона відірвана від реальності і "живе у відеоіграх, які їх сп'янили".

Президент Франції закликав технологічні компанії видаляти насильницький контент і надати правоохоронним органам інформацію про протестувальників, які використовують соціальні мережі для розпалювання заворушень.

"Я очікую, що ці платформи будуть відповідальними" , – сказав Макрон.

Французький телеканал BFMTV здійснив дослідження, яке показало, що деякі соцмережі, наприклад TikTok, просували відео з хештегами, пов’язаними з насильницькими акціями, а в поліції підтвердили, що протести координувались через месенджери штибу WhatsApp і Telegram.

У п'ятницю увечері представники французького уряду мали зустрітись із представниками соціальних мереж і закликати останніх до співпраці.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.