WP: Голова ЦРУ таємно відвідав Україну, йому розкрили плани звільнення територій

Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

"Поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки".

За даними джерел видання, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні захистити себе.

Публічно українські посадовці висловлювали розчарування з приводу критики темпів контрнаступу, які до цього часу мали місце.

Але, як твердять джерела, в приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу та іншим "бичачу" впевненість у тому, що їхня мета - відвоювати значну територію до осені; перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після того, як мирні переговори зірвалися в березні минулого року.

"Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу" , - сказав високопоставлений український чиновник.

ЦРУ відмовилося дати оцінку Бернсом перспективам наступу.