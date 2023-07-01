ISW: Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту

Російські війська не змогли витіснити дуже невеликі українські, до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Мілблогери скаржаться, що російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлені міни".

Окупанти завдали удару балістичними ракетами "Іскандер" по східному прольоту Антонівського мосту 30 червня, хоча масштаби пошкоджень наразі невідомі.

Деякі мілблогери стверджували, що в результаті удару було пошкоджено достатню частину прольоту мосту, щоб українські війська не могли використовувати його як прикриття, тоді як інші скаржилися, що в результаті удару міст було пошкоджено лише частково і що російська піхота відновила спроби зачистки українських позицій в інших місцях в цьому районі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська консервують ракети "Іскандер" через їхню нестачу, підкресливши дивність того, що російські війська застосували одну з них проти підрозділу легкої піхоти чисельністю 70 осіб на підступах до вже зруйнованого мосту.

Також деякі мілблогери стверджували, що російські війська використовували термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, дефіцитний актив на рівні військового округу, для нанесення удару по українських позиціях під мостом після удару "Іскандерів".

Один з блогерів поскаржився, що російський 8-й артилерійський полк (22-й армійський корпус Чорноморського флоту) не має достатньо боєприпасів для нанесення ударів по українських позиціях.

30 червня президент Росії Володимир Путін присвоїв 8-му артилерійському полку почесне звання "гвардійського", хоч це не допоможе полку витіснити українські війська.