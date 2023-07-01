Генштаб: Росіяни втратили ще понад 500 військових та 26 БПЛА

Генштаб: Росіяни втратили ще понад 500 військових та 26 БПЛА
Фото: Генштаб

Російські окупанти втратили за добу 530 військових та 26 БПЛА, а також 35 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4042 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
  • артилерійських систем – 4162 (+35) од,
  • РСЗВ – 632 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
  • крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 580 (+11).

Дані уточнюються.

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