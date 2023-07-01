Папа Римський Франциск: війні в Україні, схоже, не буде кінця

Схоже гуманітарна мирна місія Ватикану провалилася, повідомляє Ділова столиця.

Папа Римський Франциск попередив, що війні в Україні, схоже, не буде кінця. До такого висновку понтифік прийшов після того, як його посланець миру завершив триденні переговори в Москві.

"Трагічна дійсність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити і прокласти шляхи миру" , — сказав Франциск релігійної делегації від Константинопольського Патріарха.

У подальшій заяві Ватикан повідомив, що посланець Папи, італійський кардинал Маттео Дзуппі завершив свої консультації в Москві, де він зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

"Візит був спрямований на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру" , — йдеться в заяві.

У Ватикані додали, що будуть зроблені подальші кроки в цьому напрямку, проте не повідомили деталей.

Франциск неодноразово закликав припинити російське вторгнення в Україну, яке знищило українські села та міста, спричинило загибель десятків тисяч людей і вигнало мільйони з їхніх домівок.