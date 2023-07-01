ОВА: Окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер
У школах на окупованій частині Луганської області росіяни хочуть готувати у школах медичних сестер, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Луганська ОВА.
За даними військової адміністрації, з вересня у школах так званої "ЛНР" до програми включать предмет "Защита Родины".
Також окупанти хочуть готувати з дітей медсестер, додали в ОВА.
"Крім того, у міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів.
Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань".