Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва
Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:
- Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;
- Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
- Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації;
- Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації.
Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:
- Тетяну Сизон звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
- Людмила Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Скандал з укриттям у Києві
Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару РФ, проте сховище виявилося закритим.
Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.
Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.