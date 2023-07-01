Прем’єр Іспанії прибув до Києва у перший день головування країни в Раді ЄС
Прем’єр Іспанії Педро Санчес розпочав головування Іспанії у Раді ЄС з візиту до української столиці, повідомляє Європейська правда.
У своєму Twitter вранці 1 липня Педро Санчес опублікував кадри з київського вокзалу.
"Вже у Києві. Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир", – написав Санчес.
На відміну від більшості візитів іноземних топ-гостей, які тримають у таємниці до останнього, про візит Санчеса було відомо заздалегідь – президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.
Як відомо, з 1 липня Іспанія за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна у Раді Євросоюзу та головуватиме до кінця 2023 року.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше заявив, що пріоритетом іспанського головування в Європейському Союзі буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.
Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що дострокові парламентські вибори наприкінці липня не вплинуть на головування його країни в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.