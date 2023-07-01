Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи і подолання корупції
За хабарі суддів пропонують позбавляти волі на термін від 10 до 15 років, а також періодично перевіряти суддів на поліграфі, повідомляє Ділова столиця.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи і подолання корупції в судах.
Ось що пропонують:
▪️за хабарі суддів відправляти до вʼязниці на термін від 10 до 15 років;
▪️посилити роль інституту суду присяжних;
▪️Вищій раді правосуддя перевірити всіх суддів Верховного Суду на предмет дисциплінарних проступків і перевірити законність походження їхнього майна;
▪️періодично перевіряти суддів на поліграфі — і це має бути умовою при доборі кандидатів на посаду судді.