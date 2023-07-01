Зеленський: Мене хоче вбити лише Росія, а Путіна – весь світ

Президент Володимир Зеленський впевнений, що у російського диктатора Володимира Путіна загроза життю більша, ніж у глави України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю іспанським медіа.

У президента запитали, як йому жити, як людині, якій загрожує "найбільша небезпека у світі". Зеленський відповів, що у найбільшій небезпеці зараз українці, які в окопах. Оскільки, ризики для життя існують щосекунди.

"Все ж таки небезпечніше Путіну, ніж мені.

Чесно. Тому що мене хочуть вбити лише в Росії, а його хоче вбити весь світ".