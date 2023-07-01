У французькому Ліоні невідомий стріляв у поліцейських, є поранені - ЗМІ

У Франції під час заворушень невідомий обстріляв поліцейських. Декілька правоохоронців отримали серйозні поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє leParisien.

У Франції вже четверту ніч тривають масові заворушення через смерть 17-річного хлопця, якого застрелили під час дорожнього контролю.

Цієї ночі у Ліоні сталася стрілянина. Невідомий обстріляв співробітників поліції.

За інформацією французьких ЗМІ, нападник їхав на скутері і під час цього вистрілив з довгої рушниці у правоохоронців, які охороняли площу Гі Моке. За попередніми даними, зловмисник поранив чотирьох поліцеських. Інші видання пишуть про сім поранених, яких госпіталізували.

Rioters set off a major bomb before storming the post office in Lyon, France.pic.twitter.com/tEjrqNngmW — Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023

Також вночі у Ліоні протестувальники закидали поліцію запальними снарядами, а правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Внаслідок інциденту десять поліцейських отримали поранення, четверо госпіталізовані.

Görüntüler kaosun giderek daha fazla hakim olduğu Fransa’nın Lyon kentinden. pic.twitter.com/WMPwXL6Yp6 — gdh (@gundemedairhs) July 1, 2023

Що цьому передувало

Протести у Франції спалахнули після вбивства поліцією 17-річного юнака. Трагедія трапилася вранці 26 червня.

Загиблий був за кермом та порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець намагався переїхати його. Але ця версія була спростована через відео, зняте очевидцями.