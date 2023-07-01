Прем'єр Іспанії звернувся до Ради та обіцяв новий пакет допомоги Україні

Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє El Mundo.

Глава уряду Іспанії сьогодні виступив у Верховній раді України. Він зазначив, що Іспанія як головуюча в ЄС буде підтримувати український народ.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців" , - сказав він.

Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно . Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни" , - сказав прем'єр.

Підтримка на шляху до НАТО та ЄС

Санчес також приділив увагу членству України в НАТО. Він підтримав створення Ради Україна-НАТО.

"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який продовжить зобов'язання, взяті нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує сприяння політичній участі України через створення Ради Україна-НАТО, куди вас уже запрошують як повноправного члена" , - сказав він.

Також іспанський прем'єр наголосив, що ЄС продовжує підтримувати Україну, яка відстоює європейські цінності у війні з РФ.

"Європейський Союз був створений для запобігання новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, бути "єдними в різноманітності", і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви єдині з Європою" , - додав прем'єр.

Санчес приїхав до Києва

Нагадаємо, сьогодні 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з робочим візитом. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Також варто зазначити, що Іспанія починає головувати в Раді ЄС, тому мета візиту Санчеса - підтвердити підтримку України з боку Іспанії та Європейського союзу.