Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України: що у ньому
Пакет військової допомоги сформований на основі побажань і потреб України, повідомляє Ділова столиця.
Уряд Данії виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд данських крон (близько 175 млн євро), за інформацією оприлюдненою Міністерством оборони Данії.
Пакет передбачає, серед іншого, ракети для систем протиповітряної оборони та гроші для спільних закупівель Євросоюзом артилерійських боєприпасів для підтримки української боротьби.
"Абсолютно важливо, щоб ми й далі підтримували Україну. Це велика й важлива пожертва, яку ми серед іншого сформували на основі побажань і потреб України, і яка повинна підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти російських військ", – підкреслив в.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.
Пакет військової допомоги сформований на основі побажань і потреб України і покликаний підтримати оборонну боротьбу України проти російського вторгнення.
"Сьогоднішній пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія буде на боці України стільки, скільки необхідно. Я щасливий, що під егідою ЄС ми спільно закуповуємо артилерійські боєприпаси та безоплатно передаємо їх Україні, що абсолютно необхідно для її визвольної боротьби", – зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.