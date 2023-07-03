Німеччина та Польща не можуть домовитися про центр для ремонту Leopard — ЗМІ

Польща та Німеччина наприкінці травня 2023 року планували відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території. Однак досі країни не можуть домовитися, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Домовленість про відкриття центру було озвучено ще 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.

За словами джерел з оборонної промисловості, наразі проєкт відкриття центру не досягнув жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства. Хоча попередній проєкт був готовий, але до кінця минулого тижня документ так і не був підписаний через різні спірні моменти.

Як було задумано, два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство. Разом з польською компанією PGZ було заплановано створити танкову майстерню на польських заводах у Глівіце і Познані. Витрати на ремонт танків Leopard мав покривати німецький уряд.

За даними видання, проєкт відкриття центру ніби то гальмує Польща. Компанія PGZ надала дуже своєрідні ідеї щодо вартості робіт з ремонту танків та завищені ціни.

На думку німецьких танкобудівників, суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.