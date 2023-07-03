Ізраїль придбає ескадрилью винищувачів F-35 за 3 млрд доларів

Міністерство оборони Ізраїлю схвалило придбання в уряду США третьої ескадрильї винищувачів-невидимок F-35 (Adir). Загальна сума операції складає 3 мільярди доларів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявили в Міноборони Ізраїлю.

Виробником цих літаків є американська компанія Lockheed Martin.

У заяві відомства зазначається, що додаткові 25 винищувачів доведуть кількість парта F-35 в ізраїльських Військово-повітряних силах до 75 штук.

Кошти на купівлю літаків буде виділено з пакета оборонної допомоги, яку отримує Ізраїль від Штатів.

Літаки F-35

В Ізраїлі ці літаки вперше застосували у бойових діях навесні 2018 року. Загалом стан стала першою зарубіжною державою, яка отримала американські винищувачі F-35 "Адір".

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю.