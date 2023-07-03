Запорізьку АЕС залишила частина колаборантів — мер Енергодару

Запорізьку атомну електростанцію, тимчасово захоплену російськими військами, залишила частина працівників ЗАЕС, які пішли на співпрацю з окупантами та уклали контракти із "Росатомом", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі "Українського радіо".

За його словами, також виїхала частина персоналу "Росатому", яку раніше завезли на ЗАЕС з атомних станцій на території РФ. Йдеться про кількість до ста спеціалістів.

За даними Орлова, вони поїхали з Енергодару, міста-супутника ЗАЕС, наприкінці того тижня.

Також мер повідомив, що зараз в окупованому місті перебуває близько 5-6 тисяч працівників Запорізької АЕС, які є фактично заручниками російських загарбників. Представники окупаційної "адміністрації" не дозволяють їм залишати межі Енергодару.

Орлов додав, що укриттів у разі теракту та вибуху на підконтрольній військам РФ ЗАЕС в Енергодарі не передбачено. Вибухівку на Запорізькій АЕС, зазначив міський голова, було завезено ще майже рік тому.

"Був замінований периметр станції, заміноване все узбережжя Каховського водосховища. А з початку цього року росіяни почали в хаотичному режимі мінувати, можливо готуючись до контрнаступу ЗСУ, територію по периметру міста, поля сільськогосподарського призначення" , - розповів він.

Фактично росіяни використовують атомну станцію як важіль міжнародного впливу для шантажу не лише України, а й усього світу, наголошує Орлов.

Ризик теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на ЗАЕС. Як відзначив керівник ГУР Кирило Буданов, росіяни додатково замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого "будуть значні проблеми".

Як вважає президент, ворог може здійснити теракт для зупинення контрнаступу Збройних сил України.