Транзит військової техніки для України не порушує нейтралітет — МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що країна не перешкоджає транзиту військових обладнання та озброєнь з Європейського Союзу в Україну через свою територію, і це не порушує нейтралітет держави, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За його словами, перевезення з однієї в іншу країну Євросоюзу "завжди відбувалося без проблем".

Шалленберг нагадав, що з 28 лютого 2022 року з'явилося рішення в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, яке дозволяє дані перевезення в Україну.

"І ми зобов'язані виконувати це рішення" , - наголосив міністр, відповідаючи на питання про перевезення через Австрію матеріалів військового призначення в Україну.

Глава МЗС Австрії, висловлюючись про транзит через країну, зазначив, що такі перевезення в Україну відбуваються згідно з рішенням Спільної зовнішньої та безпекової політики.