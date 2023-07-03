WP: Кремль бере під контроль імперію Пригожина

Після невдалого заколоту ПВК Вагнер Кремль має намір знищити або взяти під контроль активи, пов’язані з її ватажком Євгенієм Пригожиним. Про це пише The Washington Post, повідомляє Новое время.

Розгалужена імперія Пригожина включала не лише тіньову армію найманців, але й пропагандистське крило ЗМІ та інтернет-тролів. Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", також заробляв мільярди на державних замовленнях на харчування солдатів і дитсадків по всій Росії.

Відтоді, як минулої суботи ватажок вагнерівців погодився припинити свій бунт і нібито поїхав до Білорусі, його бізнес вже почав руйнуватися. Та управління розпуском, реструктуризацією чи поглинанням його імперії становить проблему для російського уряду, пише WP.

Зокрема в Африці, де Росія обіцяла місцевим лідерам підтримку силами Вагнера, тепер не ясно, чи буде це можливо, оскільки Пригожина відрізали від потоку державних коштів, що збагатив його на десятиліття.

До того ж російська армія, що покладалась на харчове забезпечення від структур Пригожина, постала перед ризиком перебоїв у цьому процесі на тлі війни в Україні.

Ускладнює все й те, що Пригожин використовував тіньове фінансування, оскільки деякі його структури були незаконними. Багато з них працювали лише з готівкою, про що свідчать мільярди рублів готівкою, запхнуті у фургони, що були конфісковані біля штаб-квартири Вагнера у Санкт-Петербурзі під час бунту.

"Пригожин — це не тільки група Вагнера. Він представляє структуру, яка намагається працювати на ідеологічному фронті, на політичному фронті і так далі. Усе це працює в тісній екосистемі з іншими сторонами його бізнесу" , — пояснює російський журналіст-розслідувач Денис Коротков.

Падіння медіаімперії

Пригожин керував медіагрупою "Патріот", куди входила мережа сайтів і каналів в Telegram, що поширювали його повідомлення. Це дозволило Пригожину та ПВК Вагнер наростити свій публічний імідж попри те, що вони були внесені до чорного списку на державному телебаченні, і вдавалися до критики військового керівництва РФ.

В інтернеті у Пригожина також була сумнозвісна фабрика тролів, співробітники якої потрапили під санкції США за втручання у вибори. Це переросло у проєкт Cyber Front Z, який вербував людей для публікації проросійських коментарів у постах про війну в Україні на багатьох найпопулярніших онлайн-платформах світу.

Та після невдалого бунту веб-сайти Пригожина були швидко виведені з ладу російським інтернет-регулятором Роскомнадзором. Ввечері 30 червня головний редактор ключового сайту пригожинської медіагрупи "РИА ФАН" Євгеній Зубарєв оголосив про припинення діяльності всієї медіагрупи.

"Ми закриваємось і полишаємо інформаційний порядок денний Росії" , — сказав Зубарєв у досить відвертому відео, в якому він також розповів, що Пригожин почав свої перші кампанії з дезінформації ще у 2009-му.

Можливо, пише WP, російській владі знадобилося всього кілька днів, щоб приборкати вплив Пригожина в інтернеті, але інші структури, такі як його велика мережа вербування бойовиків по всій Росії, його операції в Африці іна Близькому Сході, і його кейтерингова компанії перетягнути буде набагато важче, а то й неможливо.

На кону величезні гроші

За словами Путіна, торік кейтеринговий бізнес Пригожина отримав щонайменше 1 мільярд доларів з російського бюджету за харчове забезпечення десятків тисяч солдат РФ в Україні.

Ці харчові контракти були основним способом фінансування Пригожина та його операцій з боку РФ. Головна компанія Пригожина "Конкорд" та інші дочірні структури постачали продукти харчування та інші послуги майже напевно за завищеною ціною, а тоді використовували отримані доходи для фінансування інших неофіційних структур, включаючи найманців, пише WP.

Це підтвердив Пригожин у листі міністру оборони РФ Сергію Шойгу, опублікованому у червні цього року.

"Конкорд" керує групою компаній, яка з 2006 року забезпечує харчуванням Збройні сили РФ. Дохід, отриманий від цих компаній, потім використовується для фінансування проєктів в Африці, Сирії та інших країнах, де витрати на просування інтересів російської держави станом на травень 2023 року становили 147 млрд рублів [близько 1,7 млрд доларів]", — писав Пригожин.

Як зазначають журналісти, замінити постачальника такого масштабу буде складно, надто в умовах, коли російські окупанти намагаються відбити український контрнаступ. Будь-які перебої у харчувальних контрактах можуть спричинити ефект доміно на решту операцій Вагнера.

Що чекає армію найманців

Самого Пригожина досі не бачили в Білорусі, але з’явилися повідомлення про будівництво там табору вагнерівців після угоди за посередництва Лукашенка щодо припинення повстання.

Путін заявляв, що бойовикам "Вагнера" дозволять приєднатися до Пригожина в Білорусі, та наявні перші ознаки свідчать, що кількість вагнерівців, ймовірно, буде різко скорочена. У відеозверненні Путін запропонував бойовикам Вагнера три варіанти: піти за Пригожиним у вигнання, приєднатися до регулярних військ РФ або повернутися додому.

Скільки бійців приєдналися до заколоту і скільки залишилися на боці Пригожина після нього невідомо. Пригожин стверджував, що веде на бунт 25 тисяч бійців, хоча реальна кількість, швидше за все, була меншою. За оцінками США, Вагнер в Україні налічував близько 10 тисяч контрактників, що становили більш лояльну і підготовлену частину ПВК. Решта — в’язні, завербовані у російських тюрмах, серед яких були величезні втрати у боях за Бахмут.

Російські видання писали раніше цього тижня, що "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків у Росії попри те, що більшість їхніх сторінок у ВКонтакте були видалені.

Вербувальник Вагнер, з яким поспілкувалася The Washington Post, сказав, що група не планує підписувати контракти з Міноборони Росії, і що активний набір триває. Вербувальник також спростував інформацію про переїзд групи до Білорусі.

Водночас російські офіційні особи заявляли, що Вагнер більше не братиме участі у війні в Україні.

"Всю бронетехніку передали Міністерству оборони. Доступ до грошей, тендерів і медіаімперій було закрито. Хто буде платити їм зарплату? І навіщо вони Пригожину, якщо він зараз не отримує корупційних грошей натомість?" , — каже військовий аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, коментуючи долю найманців Вагнера після невдалого бунту.

Глибоке коріння в Африці

В Росії є й інші приватні військові компанії, але, здається, жодна з них не може замінити ПВК Вагнер в Африці, де протягом багатьох років вона служила неофіційним інструментом Кремля з нарощення власного впливу і зменшення впливу США та Європи, пише WP.

Журналіст Коротков каже, що "немає нікого", хто міг би замінити Вагнер в Африці: "Там у Пригожина була вага і калібр" .

"Будь-хто, хто спробує туди увійти, швидше за все, почне з розкрадання фінансів, а потім буде розрубаний десь у джунглях. Тому в Росії немає аналогічної фігури, яка б взяла на себе це навантаження" , — каже він.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 30 червня заявив, що африканські країни самі вирішуватимуть, чи хочуть вони продовжувати "безпекові" контракти з Вагнером.

Лідери ЦАР і Малі, де присутність Вагнера була найбільшою серед африканських держав, підкреслили, що першопочатково мали зв’язки саме з Кремлем, а не ПВК.

"Ми не підписували з Вагнером. Ми підписали з Кремлем" , — сказав WP головний радник президента ЦАР Фідель Гуанджика.

Водночас він визнав, що Росія надіслала в країну саме бойовиків Вагнера, які, за його словами, "врятували демократію" в ЦАР. Він відкинув повідомлення про звірства, вчинені вагнерівцями, назвавши це "феками". ЗМІ неодноразово писали про компанії масових вбивств, тортур і зґвалтувань з боку вагнерівців по всій країні

За даними Sentry — організації, що розслідує військові злочини, конфлікти та корупцію в Африці - група найманців також навчила та спорядила десяток ополченців в ЦАР.

"У ЦАР Вагнер поліпшив захоплення держави, підтримуючи криміналізовану владу, захоплену президентом ЦАР та його найближчим оточенням, нарощуючи військову міць, забезпечуючи доступ до дорогоцінних корисних копалин і грабуючи їх, а також підкоряючи населення терором" , — йдеться у нещодавньому звіті Sentry.

Радник президента ЦАР каже, що жодних змін не планується: "На цю мить ми з Вагнером. Але чи залишимося ми з Вагнером не залежить від нас. Це залежить від Росії… і ми довіряємо Росії" .

Та, як зазначає WP, навіть якби Москва вирішила демонтувати присутність пригожинської ПВК в країні, коріння угруповання там може бути занадто глибоким.

Експрем'єр ЦАР, а нині опозиціонер Мартін Зігеле, сказав, що влада країни "впустила вовків у кошару", дозволивши найманцям, "які здатні на все і ні перед ким не відповідають", діяти в і без того нестабільній країні.

"Найбільша загроза не від озброєних груп чи опозиції, а від Вагнера. Вони проникли в усі системи. В армію, в економіку, в лісопромисловість, в політику, в аеропорти — всюди. Вони мають всю владу" , — сказав Зігеле.

За його словами, президент ЦАР Туадера є "повним заручником" Вагнера.

Аналітик з ЦАР, що перебуває у столиці країни місті Бангі, на умовах анонімності розповів WP, що представники Вагнера станом на 29 червня залишалися на своїх базах у столиці

"Можна з упевненістю сказати, що вони продовжуватимуть існувати найближчим часом. Навіть якби відбулися зміни в керівництві, я думаю, що зміни в персоналі будуть відносно повільними" , — каже Джон Лехнер, експерт з діяльності Вагнера в Африці.

"У той час, як Кремль намагається розібратися з колись лояльним ватажком стало зрозуміло, що Пригожин був тим клеєм, що скріплював розколоту імперію, подібно до того, як багато що в нинішній Росії залежить від однієї людини — Путіна" , — підсумовують журналісти Washington Post.

Журналіст Коротков припускає, що за відсутності Пригожина група Вагнера або перестане існувати, або переродиться в щось зовсім інше, нездатне до того ж рівня діяльності.