Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, знищили вертоліт і 5 танків

Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, знищили вертоліт і 5 танків
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 600 російських окупантів, також знищили п'ять танків, вертоліт та іншу броньовану та спеціальну техніку ворога.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ 3 липня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків — 4057 (+5),
  • бойових броньованих машин — 7899 (+11),
  • артилерійських систем — 4220 (+32),
  • РСЗВ — 641 (+4),
  • засобів ППО — 391 (+1),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 309 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3573 (+16),
  • крилатих ракет — 1264 (+3),
  • кораблів /катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6834 (+18),
  • спеціальної техніки — 590 (+7).

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