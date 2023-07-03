Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, знищили вертоліт і 5 танків
За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 600 російських окупантів, також знищили п'ять танків, вертоліт та іншу броньовану та спеціальну техніку ворога.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ 3 липня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4057 (+5),
- бойових броньованих машин — 7899 (+11),
- артилерійських систем — 4220 (+32),
- РСЗВ — 641 (+4),
- засобів ППО — 391 (+1),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 309 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3573 (+16),
- крилатих ракет — 1264 (+3),
- кораблів /катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6834 (+18),
- спеціальної техніки — 590 (+7).