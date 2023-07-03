Шольц прокоментував високі рейтинги ультраправих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ситуацію із підтримкою правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка досягла найвищого показника під час опитувань. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ARD, повідомляє Європейська правда.

"Праві популістські партії існували завжди, у багатьох європейських країнах, у тому числі й у Німеччині" , – сказав Шольц.

За його словами, рецепт боротьби з ними полягає у тому, щоб запропонувати гарну перспективу майбутнього для країни.

Він також наголосив, що інші партії не можуть мати жодної співпраці з "Альтернативою для Німеччини".

Минулого тижня представник AfD Роберт Сессельманн переміг у другому турі виборів глави району Зоннеберг у федеральній землі Тюрінгія.

Крім того, кандидата від AfD Ханнеса Лота було обрано бургомістром невеликого міста Рагун-Єсніц.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника під час опитувань. При цьому, за даними опитування INSA, 15% респондентів готові емігрувати, якщо канцлером стане представник AfD.