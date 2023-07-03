У Німеччині кандидата від ультраправої партії обрали бургомістром
У Німеччині кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ганнес Лот був обраний бургомістром невеликого міста Рагун-Єсниц, повідомляє Європейська правда.
У другому турі ультраправий кандидат переміг безпартійного Нільса Науманна, набравши 51,13% голосів виборців. За його суперника віддали голоси 48,87% виборців.
Явка виборців склала 61,51%. Право голосу мали 7 779 осіб.
"Я абсолютно здивований, вражений і хотів би подякувати всім виборцям", – сказав Лот після виборів.
Раніше партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) встановила власний рекорд з 20,5% підтримки по всій країні і стала другою найпопулярнішою партією, обійшовши соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.